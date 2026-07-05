Correa se reúne con Moncada en Alemania para grabar programa televisivo, tras derrota de Libre 

Tegucigalpa – El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, informó este fin de semana sobre un encuentro con la excandidata presidencial hondureña, Rixi Moncada, en la ciudad de Hamm, Alemania donde ambos participaron en la grabación de una entrevista para el programa “Conversando con Correa”, transmitido por RT, la cadena rusa patrocinada por el Kremlin de Vladimir Putin.

A través de su cuenta en la red social X, Correa escribió: “Con Rixi Moncada, excandidata presidencial de Honduras y querida amiga, en Hamm, Alemania, para una entrevista para mi programa ‘Conversando con Correa’, en RT”. En una segunda publicación compartió una fotografía de la Iglesia de San Pablo, ubicada en esa ciudad alemana.

Moncada fue la candidata presidencial del oficialista e izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones generales celebradas en Honduras en noviembre de 2025. Su candidatura sucedió a la del gobierno de Xiomara Castro, luego de que el partido concluyera su período en el poder.

En esos comicios, Libre obtuvo alrededor del 19 % de los votos válidos, un resultado que marcó el fin de su gestión gubernamental, pese a la intensa campaña política desarrollada desde el oficialismo durante el proceso electoral.

Correa ha mantenido una estrecha relación con dirigentes de Libre y durante la administración de Xiomara Castro participó como asesor en temas relacionados con el gobierno hondureño. Su encuentro con Moncada se produce varios meses después de la contienda electoral y en un contexto en el que la exaspirante presidencial continúa participando en actividades políticas con el apoyo de la facción partidaria que controla los sellos de la entidad política. (PD).