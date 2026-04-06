Corre el cuarto mes del año y no hay acuerdo para fijar salario mínimo 2026

Tegucigalpa – El cuarto mes del año ya desprende sus primeros días, mientras los obreros y la empresa privada no logran un acuerdo para el incremento al salario mínimo que regirá el 2026 en Honduras.

Tras varias reuniones sostenidas durante marzo no se logró un acuerdo que satisfaga a las partes.

En el caso que en las próximas reuniones no exista un acuerdo, le corresponde al gobierno fijar los nuevos montos de ajuste al salario mínimo.

Todo lo detallado ocurre en un entorno complejo por una alta inflación y crisis económica empujada por los altos precios de los combustibles.

Lo que sí se ha informado por ambas partes es que cuando haya consensos el acuerdo al ajuste salarial será con retroactividad a partir del 1 de enero.

El salario mínimo en Honduras para 2026 sigue congelado en un promedio aproximado de 13,985 lempiras mensuales, cubriendo diferentes sectores económicos. Este monto varía según la actividad económica (10 sectores), el tamaño de la empresa (número de empleados) y la ubicación geográfica, ajustándose a la realidad de cada sector. JS