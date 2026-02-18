Corporación Municipal nombra nueva Junta Directiva de la UMAPS

Tegucigalpa – La Corporación Municipal del Distrito Central nombró a los nuevos integrantes de la Junta Directiva de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), en una sesión extraordinaria en la que participaron todos los miembros de la corporación.

Con base en la ley, la UMPAS es un órgano desconcentrado de la Municipal del Distrito Central (AMDC), siendo la dirección superior la Junta directiva integrada por el Alcalde Municipal quien la presidirá.

La Junta Directiva de la UMAPS quedó integrada por el Alcalde Juan Diego Zelaya, los regidores Erasmo Portillo, Ángel Andrés Matuty y Ethel Ramírez, como propietarios, y suplentes los regidores Eliseo Castro y Grimaldi Paz, en representación de la AMDC; Ricardo Tábora como propietario y de suplente José Gustavo Zúniga, por parte de la CCIT.

Por las juntas de agua la conforman, como propietario, Richard Salinas, y de suplente Ebelicia Oliva; por la Asociación de Municipios de Honduras Nelson Castellanos y Nelson Licona, como propietario y suplente, respectivamente; y, por la Chico, Nicolás Cerrato como propietario y de suplente Danny Girón.

Esta es la sesión extraordinaria número 01-2026 que celebra la Corporación Municipal capitalina. JS