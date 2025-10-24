Corporación Flores realiza jornada de prevención del cáncer de mama

Tegucigalpa– Aline Flores, vicepresidenta ejecutiva de Corporación Flores, hizo un llamado a la concienciación a todas las hondureñas sobre el cáncer de mama.

“La prevención es un acto de amor”, dijo Flores en su mensaje, en una jornada sobre prevención de la enfermedad realizada en las oficinas de Corporación Flores en el sector de El Prado.

Al lugar se apersonaron mujeres de distintas edades quienes recibieron una charla sobre cómo hacer prevención de la enfermedad.

En ese sentido, la ejecutiva indicó que la salud es primero, por lo que las hondureñas deben realizarse mensualmente la autoevaluación, así como controles médicos si se detectan algo diferente en sus mamas.

Reiteró que la prevención temprana salva vidas, cuando una mujer se cuida inspira a todas.

“Autoexaminarse es cuidarse y prevenir es vivir, todas juntas seremos más fuertes”, apuntó.

En la jornada de prevención, participaron médicos, personal de la empresa, artistas nacionales para motivar a todas las mujeres que llegaron a la capacitación.

Los médicos reiteraron que el mensaje principal de la capacitación es la autoevaluación como la mejor medida de prevención de la enfermedad y que ese mensaje debe de llegar a todas las hondureñas.

Asimismo, las mujeres que participaron en la jornada realizaron varias actividades entre ellas pintura abstracta, utilizando colores que generan esperanza y amor ante una enfermedad que se puede vencer con la detección temprana. IR