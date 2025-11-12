spot_imgspot_img
Corozal, afectado por últimas lluvias y descenso de temperaturas

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La comunidad de Corozal, donde se concentra una gran cantidad de garífunas en La Ceiba, se encuentra altamente afectada por las últimas lluvias y el descenso de temperaturas.

Las familias garífunas reportaron varias champas destruidas a causa de las olas y el viento.

También se encuentran afectados por no poder laborar ya que se dedican principalmente a actividades de pesca y turismo.

Honduras afronta un frente frío que deja lluvias y descensos de temperaturas.

Sin embargo, es la zona norte del país la que más reciente estas condiciones climáticas.

Decenas de familias en el norte del país se encuentran en albergues ya que sus casas se ubican en zonas de alta vulnerabilidad.

Las lluvias continuarán durante este día y la mañana de este jueves, según autoridades. RO

