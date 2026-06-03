Corea invierte más de L. 240 millones en Honduras para transformar innovación y competitividad

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, KOICA, firmaron hoy el convenio que da vida al K-INNO4U, el Centro de Innovación más ambicioso de la historia reciente de Honduras.

La inversión es de 9 millones de dólares, equivalente a más de 240 millones de lempiras, donación 100% no reembolsable del Gobierno de la República de Corea.

El Centro, que se construirá en Ciudad Universitaria en Tegucigalpa con cuatro niveles de infraestructura especializada, operará bajo una visión triple que distingue este proyecto de cualquier iniciativa anterior.

Para los jóvenes, será un espacio donde sus ideas tendrán por primera vez una infraestructura real para convertirse en empresas. Laboratorios de prototipo, incubación de emprendimientos y acompañamiento especializado para que el talento hondureño no tenga que emigrar para realizarse.

Para las empresas, será el puente que conecte al sector productivo con el conocimiento científico aplicado. Los laboratorios colaborativos universidad-industria permitirán a las medianas empresas hondureñas acceder a soluciones tecnológicas que harán sus productos más competitivos, no solo en Honduras sino en los mercados internacionales.

Para el país, será una señal inequívoca de que Honduras está fortaleciendo su posición en el mapa global. Hoy somos la economía número 114 de 132 en el Índice Mundial de Innovación. El Centro de Innovación es la respuesta institucional a esa realidad.

El proyecto se articula con la Política Industrial 2025-2028 impulsada por la Secretaría de Desarrollo Económico con el apoyo de ONUDI, el Programa Alianza País y la red de emprendimiento de Senprende, consolidando al K-INNO4U como una pieza estratégica del modelo de desarrollo productivo del país, no solo como un proyecto universitario.

“Corea eligió a Honduras porque encontró aquí lo que muchos no ven: una universidad sólida, talento real y un país que quiere crecer. Esa confianza se convertirá en infraestructura, en laboratorios y en la certeza de que en Honduras también se puede innovar, emprender y triunfar sin tener que marcharse”, señaló Odir Fernández, rector de la UNAH.

El proyecto, con vigencia 2026-2031, tiene metas concretas y verificables:

▸ 60 proyectos piloto de vinculación universidad-industria

▸ 5 nuevas empresas derivadas de investigación universitaria

▸ 10 productos de propiedad intelectual hondureña

▸ Más de 370 personas capacitadas en Corea, Costa Rica y Honduras

Esta firma es el resultado de una estrategia deliberada de posicionamiento internacional de la UNAH. Corea no eligió a Honduras por casualidad. Lo hizo porque encontró una universidad con propuestas sólidas, capacidad institucional demostrada y visión de largo plazo. Esa confianza hoy se convierte en infraestructura, en laboratorios y en oportunidades reales para los hondureños, razonó el rector universitario.

El proyecto K-INNO4U se enmarca en el convenio bilateral entre los gobiernos de Honduras y la República de Corea suscrito en noviembre de 2024.