«Corazón partido»: descendientes de españoles en Argentina palpitan una final especial

Buenos Aires.- La final del Mundial entre Argentina y España despierta sentimientos encontrados entre miles de descendientes de españoles residentes en el país suramericano, que palpitan el partido con el «corazón partido» por los recuerdos, tradiciones y el amor por los dos países.

La masiva migración española hacia el país suramericano durante los siglos XIX y XX se siente con fuerza en la actualidad en distintos puntos del país. En Buenos Aires, hijos, nietos o bisnietos de gallegos, riojanos y manchegos, entre otras colectividades peninsulares, se reúnen con asiduidad para celebrar fiestas patronales o desarrollar actividades culturales, a las que en las últimas semanas se ha sumado ver juntos los partidos del Mundial, sobre todo los de España y Argentina.

«Estamos todos muy ansiosos. Siempre nos juntamos para ver a las dos selecciones, pero es la primera vez que nos vamos a tener que separar porque nuestros corazones van a estar un poco divididos. Nos espera una final soñada», explica a EFE Daniel Castro Vázquez, directivo de la Federación de Sociedades Españolas en Argentina.

Vázquez nació en el país suramericano, pero sus raíces son gallegas: su madre llegó desde Avión (Ourense), y su padre desde Poio (Pontevedra).

Algo parecido le ocurre a Pedro Valenciaga Moreno, presidente del Centro Riojano Español de Buenos Aires, quien relata cómo vivió este Mundial: «Hasta el momento, con dos amigos hemos cumplido con la cábala (ritual de buena suerte) de ver los partidos de España vestidos con las camisetas rojas para alentar. Pero ahora se divide la colectividad entre los nacidos en España y los que somos argentinos».

Como ellos, millones de personas en el país tienen sus orígenes en distintos puntos del territorio español, algo que explica por qué Argentina encabeza la lista de solicitudes de nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, con unas 650.000 peticiones.

Esto podría elevar la cifra de ciudadanos españoles en el país a más de un millón y medio y consolidar a Buenos Aires como la tercera ciudad con más españoles en el mundo detrás de Madrid y Barcelona.

Algunos de ellos no sólo son descendientes de españoles sino que nacieron allí y migraron de niños al país suramericano junto a sus familias.

Tal es el caso de León Gómez Martínez, nacido en Pinarejo (Cuenca) y cuya familia pasó por Francia y Alemania hasta recalar en Buenos Aires, donde mantiene el vínculo con su tierra natal a través de un grupo de «iberoamistad».

Consultado por EFE por sus deseos para la final, reconoce: «Es muy difícil decir qué quiero. La verdad, quisiera que ganen los dos».

«Lo que siento es un corazón totalmente partido», resume.

«No hay rivalidad, sino hermandad»

Para Castro Vázquez, fanático del tradicional club de fútbol local Deportivo Español, el partido del domingo puede funcionar como un ejemplo global: «Quiero que sea un modelo para el mundo, porque van a ser las dos grandes selecciones hispánicas, compartiendo idioma y religión, un tema que no es menor en estos momentos geopolíticamente tan difíciles de interpretar».

Su mensaje adquiere aún más relevancia en un Mundial marcado por debates en torno a la migración, tanto por las férreas políticas del Gobierno de Donald Trump como por la gran cantidad de jugadores nacidos en países distintos de los que representan.

Valenciaga Moreno, de gran arraigo con La Rioja española aunque se defina como «futbolero fanático del Racing Club de Avellaneda y de la selección argentina», insta a rebajar la tensión en la antesala de la final mundialista y enfatiza que entre la Roja y la Albiceleste «no hay rivalidad sino hermandad».

Además, promete que, pase lo que pase, él irá a festejar al Obelisco de Buenos Aires. No lo hará por su afecto por España, sino para honrar la gesta histórica de Lionel Messi, quien disputará su última final mundialista frente al país en el que se convirtió en leyenda y que intentó convencerlo de vestir la camiseta roja antes de su debut con Argentina. EFE/ir