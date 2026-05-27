Copeco y AMDC ponen acento en emergencia indefinida en el Distrito Central ante escasez de agua

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), en coordinación con la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), anunció la declaratoria de emergencia hídrica por tiempo indefinido en la capital, debido a la severa disminución en las fuentes de abastecimiento de agua.
Según el boletín informativo 014-2026, la medida responde a la crisis provocada por la sequía prolongada y las altas temperaturas, factores que han reducido significativamente los niveles de almacenamiento en represas y sistemas que suministran agua a Tegucigalpa y Comayagüela.
Las autoridades señalaron que esta situación ya está generando racionamientos más intensos y afectaciones directas en hogares, centros educativos, establecimientos de salud, comercios y otros sectores esenciales.
Copeco informó que acompañará a la AMDC en la implementación de acciones orientadas a:
• Fortalecer el monitoreo y análisis de riesgo.
• Mejorar la coordinación interinstitucional.
• Impulsar medidas preventivas para reducir el impacto en las zonas más vulnerables.
Asimismo, se desarrollarán campañas de sensibilización para promover el uso responsable del agua, la protección de fuentes hídricas y la preparación comunitaria frente a la sequía.
Las autoridades enfatizaron que la declaratoria busca agilizar la toma de decisiones y fortalecer la capacidad de respuesta ante una crisis que requiere la participación conjunta de instituciones y ciudadanía.
Ante el escenario de escasez, Copeco emitió una serie de medidas para la población:
• Ahorrar agua y utilizar solo la necesaria para actividades esenciales.
• Reparar fugas en llaves, tuberías y depósitos.
• Evitar el lavado innecesario de vehículos, aceras y patios.
• Almacenar agua en recipientes limpios y seguros.
• Reutilizar agua cuando sea posible.
• Proteger las fuentes de agua y evitar su contaminación.
• Informarse únicamente a través de canales oficiales.
• Reportar fugas o desperdicio excesivo a las autoridades.
El gobierno reiteró que el agua es un recurso vital que debe ser administrado con responsabilidad y solidaridad, en medio de una de las crisis hídricas más severas que enfrenta la capital hondureña en los últimos años. JS