Copeco y AMDC ponen acento en emergencia indefinida en el Distrito Central ante escasez de agua

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), en coordinación con la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), anunció la declaratoria de emergencia hídrica por tiempo indefinido en la capital, debido a la severa disminución en las fuentes de abastecimiento de agua.

Según el boletín informativo 014-2026, la medida responde a la crisis provocada por la sequía prolongada y las altas temperaturas, factores que han reducido significativamente los niveles de almacenamiento en represas y sistemas que suministran agua a Tegucigalpa y Comayagüela.

Las autoridades señalaron que esta situación ya está generando racionamientos más intensos y afectaciones directas en hogares, centros educativos, establecimientos de salud, comercios y otros sectores esenciales.

Copeco informó que acompañará a la AMDC en la implementación de acciones orientadas a:

• Fortalecer el monitoreo y análisis de riesgo.

• Mejorar la coordinación interinstitucional.

• Impulsar medidas preventivas para reducir el impacto en las zonas más vulnerables.

Asimismo, se desarrollarán campañas de sensibilización para promover el uso responsable del agua, la protección de fuentes hídricas y la preparación comunitaria frente a la sequía.

Las autoridades enfatizaron que la declaratoria busca agilizar la toma de decisiones y fortalecer la capacidad de respuesta ante una crisis que requiere la participación conjunta de instituciones y ciudadanía.

Ante el escenario de escasez, Copeco emitió una serie de medidas para la población:

• Ahorrar agua y utilizar solo la necesaria para actividades esenciales.

• Reparar fugas en llaves, tuberías y depósitos.

• Evitar el lavado innecesario de vehículos, aceras y patios.

• Almacenar agua en recipientes limpios y seguros.

• Reutilizar agua cuando sea posible.

• Proteger las fuentes de agua y evitar su contaminación.

• Informarse únicamente a través de canales oficiales.

• Reportar fugas o desperdicio excesivo a las autoridades.

El gobierno reiteró que el agua es un recurso vital que debe ser administrado con responsabilidad y solidaridad, en medio de una de las crisis hídricas más severas que enfrenta la capital hondureña en los últimos años. JS