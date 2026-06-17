Copeco vuelve a advertir de lluvias con actividad eléctrica en varios sectores de Honduras

Tegucigalpa – Para esta tarde se prevén lluvias, y chubascos con actividad eléctrica en varias zonas de Honduras.

Así lo indicó el pronosticador de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) a través del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Jorge Castellanos.

Los departamentos que presentarán tormentas con actividad eléctrica son, La Paz, Lempira, Intibucá y Ocotepeque.

Sin embargo, también se pueden presentar estas condiciones en el norte y centro del país, acotó.

En las últimas horas, n hombre que realizaba labores agrícolas en el municipio de El Negrito, departamento de Yoro, murió a causa de una descarga eléctrica producto de un rayo.

La víctima fue identificada como Neptalí Gonzales Soler quien realizaba la faena en el campo cuando fue sorprendido por la naturaleza.

Hace nueve días atrás una persona perdió la vida y tres más resultaron heridas luego de ser alcanzados por un rayo mientras realizaban trabajos de campo en la comunidad de Gancho en El Porvenir, Atlántida.

La actividad eléctrica es común en las zonas montañosas del país.

Las muertes a causa de rayo cada vez son más comunes, por lo que las autoridades recomiendan tomar todas las precauciones como no usar el celular en espacios abiertos. (RO)