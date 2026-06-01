Copeco vigila sistema de baja presión con 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 7 días

Tegucigalpa- La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), informó una actualización sobre la temporada ciclónica 2026 en el Pacífico, en la cual advirtió sobre dos áreas de interés que podrían evolucionar en sistemas de baja presión con potencial desarrollo ciclónico en los próximos días.

En la zona marcada en color amarillo, frente a la costa del Pacífico centroamericano o al sur de México, se prevé la posible formación de un sistema de baja presión durante el próximo fin de semana.

Las condiciones actuales muestran una probabilidad de desarrollo ciclónico del 0% en 2 días y un 30% en un periodo de 7 días, por lo que las autoridades mantienen un monitoreo constante.

Por otro lado, en el área señalada en color rojo, ubicada en el Pacífico Central, se observa un sistema con condiciones más favorables para evolucionar en el primer ciclón tropical de la temporada a mediados de la próxima semana.

Este fenómeno presenta una probabilidad del 40% en 2 días y hasta un 90% en 7 días, lo que ha encendido las alertas de seguimiento por parte de los organismos de protección civil. IR