Copeco reporta sismo en suroeste del departamento de Lempira

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) reportó este martes un sismo en el suroeste del departamento de Lempira, occidente de Honduras.

Este mediodía se registró un sismo de magnitud 3.9, con profundidad de 30 km, localizado a 126 km al suroeste del municipio de La Virtud, Departamento de Lempira, indicó Copeco.

Detalló que el epicentro tuvo lugar precisamente en la zona de subducción de las aguas del océano Pacífico.

El movimiento telúrico fue sentido por la población fronteriza con El Salvador, sin causar daños.

Hasta el momento no se reportan víctimas ni daños a causa del sismo que se originó por fallas locales.

Sin embargo, las autoridades vigilan la zona por posibles réplicas. (RO)