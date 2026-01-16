Copeco reporta sismo en el Caribe hondureño de 5.7 grados con fuertes réplicas

Tegucigalpa – La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) reportó un sismos está madrugada de viernes 16 de enero en el Caribe hondureño que dejó además fuertes réplicas.

De acuerdo al reporte de la Unidad de Sismología de Copeco, un primer movimiento telúrico fue registrado a 14 km de Omoa, Cortés​, pasado 8 minutos de la medianoche. Posterior al sismo de magnitud 5.7 y con profundidad de 5 km, se registraron réplicas de magnitud considerable.

Copeco reportó a las 12.45 de la mañana, el otro movimiento de magnitud 3.6 como réplica, con profundidad de 1 kilómetro, localizado en el Caribe hondureño, a 10 km de Omoa, Cortés.

Los reportes del sismo fueron compartidos por los sampedranos desde sus redes sociales. Para el caso, el alcalde de San Pedro Sula, Cortés, Roberto Contreras indicó que en esa ciudad fue arremetida la que se sintió, además anunció que los equipos de la alcaldía estaría en alerta.

El director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos de Copeco, Francisco Argeñal, dijo que en total se han reportado cuatro réplicas mayores a 3.5 grados la mayoría de ellas.

Argeñal indica que hasta el momento no se reportan daños en la zona donde se concentran los movimientos, en las Islas del Cisne, que es la placa que divide, la placa del Caribe con la de América.

Este es tercer sismo que se reporta en el Caribe en los últimos días. El primer reporte data del viernes 9 de enero, de magnitud 5.0, con profundidad de 1 km, localizado a 66 kilómetros de Puerto Cortés.

En tanto, el 14 de enero, Cenaos reportó un sismo de 3.6 suscitado a 49 km de Puerto Cortés.

Aunque Honduras no es un país altamente sísmico, si tiene fallas geológicas que pueden causar daños como la de Coco y Caribe y la denominada franja de fuego. VC