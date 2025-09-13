spot_imgspot_img
Nacionales

Copeco reporta sismo de magnitud 4.5 en Guanaja, Islas de la Bahía

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), reportó, un sismo de magnitud 4.5 en Guanaja Islas de la Bahía.

En el reporte preliminar de Copeco, se registra que el sismo se localizó al norte del municipio, con una magnitud de 4.5 a la hora local 09:01 de la mañana.

Asimismo, se indica que la profundidad fue de 9 kilómetros, en cuanto a los puntos de referencia se detalla que fue 157.53 kilómetros al noreste de Guanaja, Islas de la Bahía y 187.87 kilómetros  noreste de Trujillo, Gracias a Dios.

Ante el evento las autoridades establecieron comunicación con el Cuerpo de Bomberos, local para proceder a las inspecciones de rigor y descartar cualquier daño en estructuras.

Las autoridades piden a la población mantenerse vigilantes y estar pendientes de la comunicación oficial. IR

