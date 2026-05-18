Copeco reporta sismo de magnitud 4.0 a 138 kilómetros de La Virtud, Lempira

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) reportó este lunes un sismo a 138 kilómetros del departamento de Lempira, occidente de Honduras.

Esta tarde del lunes 18 de mayo se registró un sismo de magnitud 4.0, con profundidad de 38 kilómetros, localizado a 138 km del municipio de La Virtud del departamento de Lempira, informó la dependencia estatal.

Específicamente el sismo tuvo lugar en las aguas del océano Pacífico, en la zona de subducción entre la placa de Cocos y la del Caribe.

El movimiento telúrico fue sentido por la población fronteriza con El Salvador, sin causar daños.

Hasta el momento no se reportan víctimas ni daños a causa del sismo que se originó por fallas locales.

Sin embargo, las autoridades vigilan la zona por posibles réplicas. (RO)