Copeco reporta sismo al norte de Tegucigalpa

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) reportó este sábado un sismo de 3.2 grados en el norte de la capital hondureña.

Este mediodía se registró un sismo de magnitud 3.2, con profundidad de 5 kilómetros (km), localizado a 57 km al norte de Tegucigalpa y a 2 km al noreste del municipio de Cedros, Francisco Morazán, informó la dependencia estatal.

No sé reportan daños, ni personas heridas, agregó Copeco.

El movimiento telúrico fue sentido por varias personas en distintas comunidades del norte de la capital.

Hasta el momento no se reportan víctimas ni daños a causa del sismo que se originó por fallas locales, se informó.

Sin embargo, las autoridades vigilan la zona por posibles réplicas. (RO)