COPECO registra sismo de magnitud 4.0 en el Golfo de Fonseca, Honduras

Tegucigalpa – La tarde de este lunes se ha registrado un sismo de magnitud 4.0 en el Golfo de Fonseca, con una profundidad de 31 kilómetros.

El epicentro se localizó a 94 kilómetros al sur de Amapala, Valle, y a 195 kilómetros de Tegucigalpa, capital de Honduras.

Según los informes, el sismo se produjo en el Golfo de Fonseca. Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personales. Se llevó a cabo un monitoreo por parte del cuerpo de bomberos de San Lorenzo, quienes indicaron que no hay reportes de percepción de movimiento por parte de la población cercana al epicentro.

Las autoridades indicaron que no se han recibido reportes de incidentes derivados de este sismo, asimismo, continúan monitoreando la situación para garantizar la seguridad de la población.

Se recomienda a la población que ante posibles movimientos mantengan la calma y estar alerta ante posibles réplicas, así como seguir las indicaciones de las autoridades locales. IR