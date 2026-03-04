Copeco registra sismo de 5.4 al sur de Amapala

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), confirmó que la tarde de este miércoles se registró un sismo de 5.4 grados al sur de Amapala en el departamento de Valle, sur de Honduras.

Este miércoles 4 de marzo se registró un sismo de magnitud 5.4, con profundidad de 33 kilómetros, indicó la dependencia estatal.

El sismo fue localizado a 111 kilómetros al suroeste de Amapala, departamento de Valle, en aguas del Océano Pacífico, detalló.

Hasta el momento no se reportan víctimas ni daños a causa del sismo que se originó por fallas locales.

Sin embargo, las autoridades vigilan la zona por posibles réplicas.