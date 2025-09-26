Copeco registra sismo de 3.4 en Olancho, el segundo en el mismo día

Tegucigalpa – Esta tarde del jueves 25 de septiembre se registró un sismo de magnitud 3.4, con profundidad de un kilómetro, ubicado entre los municipios de Catacamas, Juticalpa y Salamá.

Así lo informó la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Se trata del segundo sismo en el mismo día en el departamento de Olancho.

El primero tuvo lugar a las 6:53 de la mañana al suroeste de Gualaco, 28 km al nororiente de Catacamas y 41 km al noreste de Juticalpa.

Entre tanto, el segundo tuvo lugar a las 04:06 de la tarde y se ubicó entre los municipios de Catacamas, Juticalpa y Salamá.

Hasta el momento no se reportan víctimas ni daños a causa del sismo que se originó por fallas locales.

Sin embargo, las autoridades vigilan la zona por posibles réplicas. (RO)