Copeco registra rachas de 60 kilómetros por hora y pide a población implementar medidas preventivas

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), registró este lunes rachas de hasta 60 kilómetros por hora a causa del frente frío que afecta al país y pidió a la población implementar medidas preventivas.

Se registran rachas de viento entre 40 a 60 km/h en áreas del suroccidente y sur. Se pide a la población continuar con las medidas preventivas, señaló Copeco en su último reporte.

Producto del ingreso del frente frío se mantiene cielo nublado con precipitaciones intermitentes sobre áreas de Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Yoro, Islas de la Bahía y Colón.

Asimismo, la presencia de lluvias y lloviznas débiles sobre sectores de Copán, Lempira, Gracias a Dios y Comayagua.

Se espera que las precipitaciones continúen sobre los departamentos del litoral Caribe, intensificándose en horas de la tarde y noche.

Las temperaturas frescas, lluvias y lloviznas débiles continuarán en el occidente, centro y oriente del país, indicó la dependencia estatal. (RO)