Copeco registra cuatro muertes por sumersión y una de transito, el llamado es a la precaución

Tegucigalpa– El jefe de Alerta Temprana de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Juan José Reyes confirmó que cuatro personas han fallecido por sumersión, por lo que el llamado a los veraneantes es a la prevención para que no sigan subiendo los índices de muertes.

Sostuvo que tres de los fallecidos por sumersión son adultos y un menor, los hechos se han registrado en Tela y Omoa.

“Los padres de familia deben de ser más cuidadosos si saben que sus hijos no pueden nadar, no es posible viajar siete horas para ir a fracasar de esa manera, por lo que el llamado es a estar pendientes de sus hijos”, manifestó Reyes.

El funcionario también informó que se registra una muerte por accidente vial en el desvió a Pito Solo, donde un motociclista perdió la vida.

Indicó que hay una considerable movilización de personas que se desplazan a las diferentes playas del país, por lo que la precaución debe ser la bandera de los conductores, manejar despacio, revisar el vehículo, si siente cansancio parece a descansar, todos pueden llegar a sus destinos con precaución.

Sostuvo que se han practicado 208 pruebas de alcoholemia de las cuales resultaron positivas 103.

Más de 38 mil personas desplazadas en todo el país para que se haga una prevención adecuada, estas 103 personas que resultaron positivas posiblemente iban a tener algún accidente vial.

Dijo que han enviado instrucciones a las alcaldías para que tomen precaución tambi

El lun, 30 mar 2026 a las 10:39, isis rubio (<isisrubio78@gmail.com>) escribió: