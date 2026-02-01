Copeco realiza varias recomendaciones a feligreses que visitan santuario de Suyapa ante frente frío

Tegucigalpa – El jefe del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de Copeco, Juan José Reyes, brindó una serie de recomendaciones a los feligreses que visitan el santuario de la Virgen de Suyapa ante la presencia de un frente frío que afecta a todo el territorio nacional.

En ese sentido, Reyes indicó que los feligreses deben de abrigarse muy bien ante el descenso de las temperaturas.

Asimismo, evitar viajar después de las 6 de la tarde por la visibilidad que afecta a los ejes carreteros.

En la zona costera se registran en este momento alto oleaje y lluvias débiles, pero se espera que en horas de la tarde la lluvia sea más fuerte por lo que piden precaución ante la vulnerabilidad y saturación de suelo que se presenta en el Caribe y zona norte del país.

Ante el alto oleaje, las embarcaciones deben de tomar las medidas de precaución y no salir a faenar.

El frente frío permanecerá en el territorio nacional 48 horas más. IR