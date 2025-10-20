COPECO pronostica lluvias por el ingreso de una Onda Tropical en territorio hondureño

Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó que el ingreso y desplazamiento de una Onda Tropical sobre el territorio nacional, sumado a la convergencia de viento y humedad procedente del mar Caribe y el océano Pacífico, provocará lluvias y chubascos débiles a moderados y de forma dispersa en gran parte del país.

Según el pronóstico, los mayores acumulados de lluvia se registrarán en las regiones sur, suroccidente, noroccidente, oriente y algunas zonas del norte, por lo que se recomienda a la población mantener precaución ante posibles deslizamientos o crecidas repentinas de ríos y quebradas.

COPECO detalló además las temperaturas máximas y mínimas esperadas para este lunes:

Lempira: máxima 28 °C, mínima 19 °C

Ocotepeque: máxima 28 °C, mínima 20 °C

Olancho: máxima 32 °C, mínima 22 °C

Santa Bárbara: máxima 30 °C, mínima 22 °C

Valle: máxima 30 °C, mínima 24 °C

Yoro: máxima 30 °C, mínima 22 °C

El Paraíso: máxima 29 °C, mínima 18 °C

Francisco Morazán: máxima 29 °C, mínima 20 °C

Gracias a Dios: máxima 30 °C, mínima 26 °C

Intibucá: máxima 25 °C, mínima 14 °C

Islas de la Bahía: máxima 32 °C, mínima 28 °C

La Paz: máxima 30 °C, mínima 20 °C

Atlántida: máxima 31 °C, mínima 22 °C

Choluteca: máxima 34 °C, mínima 23 °C

Colón: máxima 32 °C, mínima 25 °C

Comayagua: máxima 29 °C, mínima 21 °C

Copán: máxima 28 °C, mínima 20 °C

Cortés: máxima 34 °C, mínima 24 °C

La institución agregó que la fase lunar se encuentra en cuarto creciente, mientras que el oleaje se mantendrá entre 1 a 3 pies en el litoral Caribe y de 2 a 4 pies en el Golfo de Fonseca.

Finalmente, el amanecer se registró a las 5:34 de la mañana y el ocaso a las 6:15 de la tarde. COPECO exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a tomar medidas preventivas ante las condiciones lluviosas.LB