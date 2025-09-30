Lluvias de moderadas a fuertes y cielos nublados en la mayor parte del país

Tegucigalpa- El desplazamiento y remanentes de una onda tropical, sumados a la presencia de una vaguada en niveles medios de la troposfera y al ingreso de humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico, generarán este martes lluvias de moderadas a fuertes, dispersas, acompañadas de chubascos en el occidente, suroccidente, centro, sur, oriente y en sectores montañosos del norte de Honduras.

Para el resto del territorio nacional se esperan precipitaciones débiles y dispersas, así como cielos mayormente nublados, informó el meteorólogo de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Jorge Castellanos.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje será de 1 a 3 pies en el litoral Caribe y de 2 a 4 pies en el Golfo de Fonseca.

Pronóstico de temperaturas por departamento:

Atlántida: máxima 31°C, mínima 23°C, Choluteca: máxima 33°C, mínima 23°C, Colón: máxima 33°C, mínima 25°C, Comayagua: máxima 30°C, mínima 19°C, Copán: máxima 31°C, mínima 21°C, Cortés: máxima 34°C, mínima 24°C, El Paraíso: máxima 30°C, mínima 18°C, Francisco Morazán: máxima 28°C, mínima 20°C, Gracias a Dios: máxima 32°C, mínima 26°C, Intibucá: máxima 25°C, mínima 14°C, Islas de la Bahía: máxima 31°C, mínima 28°C

La Paz: máxima 30°C, mínima 19°C, Lempira: máxima 30°C, mínima 19°C, Ocotepeque: máxima 29°C, mínima 20°C, Olancho: máxima 32°C, mínima 21°C, Santa Bárbara: máxima 33°C, mínima 22°C, Valle: máxima 35°C, mínima 23°C y Yoro: máxima 31°C, mínima 20°C

Finalmente, Copeco detalló que la fase lunar actual es cuarto creciente. El sol saldrá a las 5:38 a.m. y se pondrá a las 5:39 p.m. LB