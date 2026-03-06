Copeco pronostica condiciones mayormente secas y lluvias débiles aisladas para la tarde en varias regiones del país

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este día se esperan condiciones mayormente secas en la mayor parte del territorio nacional, aunque durante horas de la tarde podría registrarse ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, lo que generará precipitaciones débiles y aisladas en sectores de las regiones occidental, norte, centro y oriente.

El pronosticador de Copeco, Mario Centeno, explicó que estas lluvias serán de baja intensidad y de corta duración, sin representar mayores afectaciones.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, condiciones consideradas normales para la navegación.

Asimismo, se indicó que actualmente la fase lunar es de luna llena, mientras que la salida del sol fue a las 6:03 de la mañana y la puesta se prevé a las 5:58 de la tarde.

Temperaturas por departamento

De acuerdo con el pronóstico oficial, las temperaturas máximas y mínimas estimadas son las siguientes:

Lempira: máxima 29°C / mínima 17°C

Ocotepeque: máxima 31°C / mínima 20°C

Olancho: máxima 30°C / mínima 20°C

Santa Bárbara: máxima 30°C / mínima 18°C

Valle: máxima 37°C / mínima 24°C

Yoro: máxima 28°C / mínima 18°C

El Paraíso: máxima 28°C / mínima 18°C

Francisco Morazán: máxima 28°C / mínima 18°C

Gracias a Dios: máxima 30°C / mínima 24°C

Intibucá: máxima 24°C / mínima 14°C

Islas de la Bahía: máxima 29°C / mínima 25°C

La Paz: máxima 30°C / mínima 20°C

Atlántida: máxima 29°C / mínima 21°C

Choluteca: máxima 37°C / mínima 25°C

Colón: máxima 30°C / mínima 27°C

Comayagua: máxima 32°C / mínima 20°C

Copán: máxima 28°C / mínima 17°C

Cortés: máxima 31°C / mínima 21°C

Copeco recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.LB