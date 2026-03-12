COPECO prevé transición de fenómeno neutro a El Niño a partir de junio

Tegucigalpa- El director de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), Juan José Reyes, informó que Honduras se encuentra actualmente en una fase de transición de condiciones climáticas neutras hacia el fenómeno de El Niño, aunque aclaró que por ahora no existen indicios de que se trate de un “super Niño”.

El funcionario explicó que, según análisis de agencias internacionales especializadas en monitoreo climático, las condiciones del fenómeno podrían establecerse a partir del mes de junio, por lo que las autoridades ya trabajan en acciones de coordinación interinstitucional.

En ese sentido, indicó que se mantiene coordinación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), para compartir pronósticos climáticos y orientar las estrategias que permitan asesorar al sector agrícola ante posibles impactos del fenómeno.

Reyes detalló que las instituciones realizan proyecciones y acciones anticipatorias, con el objetivo de preparar a los productores y a las autoridades ante los escenarios que puedan generarse si se confirma la presencia de El Niño.

“Lo que visualizamos por ahora es una transición hacia un fenómeno que podría generar cierto nivel de sequía, pero no estamos hablando de una condición extrema”, señaló.

Altas temperaturas

El funcionario también advirtió que las temperaturas se mantienen cálidas como ya se registran entre 38 y 39 grados centígrados, especialmente en la zona sur del país, por lo que se recomienda a la población tomar medidas de prevención.

Entre las recomendaciones destacan mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse informados a través de fuentes oficiales.

Asimismo, hizo un llamado al Secretaría de Educación de Honduras para que las actividades físicas en centros educativos, especialmente las clases de educación física, se realicen en horarios con menor exposición solar, evitando el periodo entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, cuando se registran las temperaturas más elevadas.

Finalmente, las autoridades reiteraron la importancia de mantener la calma y seguir la información oficial, mientras continúan los monitoreos de las condiciones climáticas en el país.LB