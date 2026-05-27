Copeco pide prevención tras ingreso de onda tropical que deja lluvias en varios sectores de Honduras

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), pidió hoy a la población establecer medidas de prevención tras el ingreso de una onda tropical que ya deja lluvias en varios sectores del país.

Una onda tropical ingresó al oriente de Honduras y produce lluvias y chubascos con actividad eléctrica en los departamentos de Gracias a Dios, Colón y Olanchito, Olancho y Trojes, El Paraíso, informó Copeco.

En el transcurso del día a su paso hacia el occidente dejará lluvias en el territorio nacional, alertó.

En ese contexto, Copeco pidió a la población continuar con las medidas de prevención.

Asegure techos, ante las tormentas eléctricas, resguardarse bajo techo, realice limpieza en su entorno para evitar inundaciones repentinas, no bote la basura en la calle, recomendó.

Pese a las lluvias de este día, las autoridades mantienen pronósticos desalentadores con una prolongada sequía durante los dos siguientes meses.

Lo anterior ya provoca racionamientos en el suministro de agua potable. (RO)