Copeco pide prevención a conductores por derrumbes, deslaves y caídas de árboles en carreteras

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) pidió hoy prevención a los conductores hondureños ante una serie de derrumbes, deslaves y caídas de árboles en las carreteras del país.

Disminuye la velocidad ante: derrumbes, deslaves, caída de árboles y baches formados por las lluvias, pidió la dependencia a conductores.

En las zonas en reconstrucción hay maquinaria pesada trabajando, ten paciencia ante las filas de vehículos que se pueden formar, agregó.

El ingreso y desplazamiento de una Onda Tropical por el territorio nacional y la convergencia de viento y humedad entre el mar Caribe y océano Pacífico dejará lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos sobre el país, con mayores acumulados para el sur, suroccidente, noroccidente, oriente y algunas regiones del norte.

En ese orden, se prevé mayores acumulados de lluvias para este día, lo que podría ocasionar más derrumbes y deslaves a causa de los suelos saturados.

Las lluvias continuarán hasta el próximo miércoles cuando ingrese al territorio hondureño el primer frente frío de la temporada. (RO)