Nacionales

Copeco pide “precaución” por lluvias y actividad eléctrica en Gracias a Dios, Olancho y Colón

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) pidió este lunes “precaución” por lluvias y actividad eléctrica en Gracias a Dios, Olancho y áreas de Colón.

Esta tarde del lunes 29 de junio se pide medidas preventivas en las siguientes zonas del país:

Se observan lluvias y chubascos débiles y dispersos acompañados de actividad eléctrica en los departamentos de Gracias a Dios, Olancho y áreas de Colón, señaló la dependencia.                                        

En cuanto a las temperaturas, se registran los siguientes valores: La Ceiba 33  grados centígrados (°C),  Choluteca 38 °C , Comayagua  32 °C, Tegucigalpa 30 °C y  San Pedro Sula 33 °C, Catacamas 32 °C.

Se esperan precipitaciones débiles  para las próximas horas hacia el  centro de Olancho, Yoro y Colón, agregó.

La actividad eléctrica es común en las zonas montañosas del país.

Las muertes a causa de rayo cada vez son más comunes, por lo que las autoridades recomiendan tomar todas las precauciones como no usar el celular en espacios abiertos. (RO)

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