Copeco pide “precaución” por lluvias y actividad eléctrica en el oriente del país

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) pidió este jueves “precaución” por lluvias y actividad eléctrica en el oriente del país.

A esta hora 2:25 p.m. del jueves 18 de junio, se observan nubes de desarrollo vertical que generan chubascos acompañados de actividad eléctrica sobre sectores de Gracias a Dios, mientras que, en Olancho se reporta cielo nublado., indicó la dependencia estatal.

A la población en las zonas donde se registran precipitaciones se le recomienda:

Evitar cruzar ríos, quebradas o vados crecidos.

No refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.

Mantenerse atentos a los informes oficiales y condiciones del tiempo.

🌧️⚡ Precaución por lluvias y actividad eléctrica en el oriente del país:



A esta hora 2:25 p.m. del jueves 18 de junio, se observan nubes de desarrollo vertical que generan chubascos acompañados de actividad eléctrica sobre sectores de Gracias a Dios, mientras que, en Olancho se… pic.twitter.com/OzrHmsV3fH — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) June 18, 2026

El pasado 9 de junio, una persona perdió la vida y tres más resultaron heridas luego de ser alcanzados por un rayo mientras realizaban trabajos de campo en la comunidad de Gancho en El Porvenir, Atlántida.

Asimismo el 16 de junio un hombre que realizaba labores agrícolas en el municipio de El Negrito, departamento de Yoro, murió a causa de una descarga eléctrica producto de un rayo.

La actividad eléctrica es común en las zonas montañosas del país.

Las muertes a causa de rayo cada vez son más comunes, por lo que las autoridades recomiendan tomar todas las precauciones como no usar el celular en espacios abiertos. (RO)