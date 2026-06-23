Copeco pide evitar tránsito en zona del derrumbe del Anillo Periférico por riesgo de nuevos deslizamientos

Tegucigalpa – El viceministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Nelson Márquez, hizo un llamado urgente a la población capitalina para que evite transitar por la zona del Anillo Periférico donde se registró un derrumbe, debido a que el terreno continúa inestable y no se descartan nuevos movimientos de tierra.

El funcionario informó que los cuerpos de socorro mantienen activas las labores de búsqueda y rescate en el complejo de bodegas afectado por el incendio y posterior colapso de estructuras. Asimismo, destacó que hasta el momento varias personas han sido rescatadas sanas y sin lesiones de gravedad.

“Gracias a Dios, varias personas han sido rescatadas con vida y esperamos que al final de esta emergencia no tengamos que lamentar ninguna víctima”, expresó Márquez.

Las autoridades indicaron que el Cuerpo de Bomberos ordenó apagar motores y equipos en la zona para facilitar la detección de posibles señales de personas atrapadas, como gritos, golpes o silbatos provenientes de las estructuras colapsadas.

Tras momentos de angustia vividos por familiares y testigos, quienes observaron la caída de rocas, muros y las llamas provocadas por el incendio, al menos seis trabajadores han sido rescatados por los equipos de emergencia.

Márquez resaltó el trabajo conjunto que realizan el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, la Alcaldía Municipal del Distrito Central y la Unidad de Respuesta Inmediata (URI) de Copeco para atender la emergencia registrada en las cercanías del Anillo Periférico, en Tegucigalpa.

Asimismo, exhortó a la población que reside en zonas vulnerables o propensas a derrumbes a mantenerse alerta ante cualquier señal de riesgo y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa a Copeco o a las autoridades municipales.

El viceministro recordó que durante la temporada de lluvias los suelos se saturan de agua, lo que incrementa considerablemente el riesgo de deslizamientos y derrumbes, por lo que pidió a la ciudadanía seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil. LB