Copeco pide a población tomar medidas preventivas y advierte de actividad eléctrica

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, (Copeco), pidió a la población tomar medidas preventivas y advirtió de actividad eléctrica ante el ingreso de una onda tropical al territorio hondureño.

Se pide a la población tomar medidas de prevención, ante la actividad eléctrica y los vientos racheados, así como las fuertes lluvias, fue el mensaje que la dependencia estatal publicó en sus redes sociales.

Informó que a través de la imagen satelital, durante la tarde del domingo, se muestran sistemas convectivos por presencia de núcleos de precipitación según los datos de radar (nubes de tormenta).

Se observan células convectivas en los departamentos de Atlántida, Cortés, Yoro, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Olancho, Choluteca, Valle, La Paz, Intibucá y Ocotepeque, producto de una onda tropical, precisó Copeco.

Copeco pide a la población tomar medidas preventivas ante los vientos racheados y la actividad eléctrica, enfatizó la dependencia en sus redes sociales.

De acuerdo a los pronósticos del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las lluvias continuarán durante la noche de este domingo y durante el lunes.

Para el lunes se prevé que los remanentes de la onda tropical provoquen lluvias y descensos en las temperaturas. (RO)