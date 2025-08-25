Copeco pide a población tomar medidas preventivas ante cruce de onda tropical por el país

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, (Copeco), pidió a la población tomar medidas preventivas ante el cruce de una onda tropical por el territorio nacional.

“Esta tarde del domingo 24 de agosto una onda tropical está cruzando el país, donde una línea de nubes cumulonimbos (nubes de tormenta de gran desarrollo vertical y densas), se desplazan desde el sur hasta el este de Francisco Morazán, con chubascos moderados a fuertes y actividad eléctrica, vientos racheados y posibles granizadas”, informó la dependencia.

Copeco pide a la población tomar medidas preventivas ante los vientos racheados y la actividad eléctrica, enfatizó la dependencia en sus redes sociales.

De acuerdo a los pronósticos del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las lluvias continuarán durante la noche de este domingo y durante el lunes.

Para el lunes se prevé que los remanentes de la onda tropical provoquen lluvias y descensos en las temperaturas. (RO)