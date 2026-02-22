Copeco pide a población tomar medidas ante frente frío que ingresará este lunes

Tegucigalpa – Este lunes 23 de febrero, ingresará al país un frente frío que dejará lluvias en el litoral Caribe y noroccidente del país con temperaturas bajas en el territorio nacional.

En ese orden, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) pidió a la población tomar todas las medidas de prevención.

Copeco advirtió que se registrará oleaje alterado de hasta 5 pies el día martes en el Caribe.

Cabe señalar, que Copeco decretó Alerta Verde para los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, Santa Bárbara y Yoro por ingreso de frente frío, lluvias intermitentes de moderadas a fuertes y oleaje alterado.

La medida de prevención quedó vigente por un periodo de 48 horas a partir de las 6:00 a. m. del día lunes 23 de febrero.

Los descensos de temperaturas se registrarán a partir de la noche del domingo.

Recomendaciones de prevención:

• Ante la presencia de vientos racheados, asegure los techos de su vivienda, limpie canaletas, desagües, cunetas y tragantes de su entorno, y recoja la basura para evitar inundaciones.

• Copeco pidió a la Dirección de la Marina Mercante continuar con sus protocolos de prevención en la navegación de embarcaciones de pequeño calado por oleaje alterado en el Caribe hondureño.

• A las personas que viven a orillas de los ríos y en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos, inundaciones y otro tipo de amenazas, se les recomienda tomar las medidas preventivas necesarias y, de ser posible, evacuar hacia lugares seguros.

• Evite cruzar vados, ríos, quebradas o riachuelos que presenten crecidas como consecuencia de las lluvias. (RO)