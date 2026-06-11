Copeco pide a población “no bajar la guardia” y advierte alta saturación de suelos

Tegucigalpa – Pese a mejoras en las condiciones climáticas, las autoridades de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), pidieron hoy a la población hondureña “no bajar la guardia” en medidas de prevención y advirtieron de una alta saturación de los suelos que podría provocar deslizamientos y derrumbes.

Así lo expresó el jefe de operaciones Copeco, Pedro Barahona, quien detalló que han identificado una mayor saturación de los suelos en el centro y occidente del país.

Insistió que los suelos saturados de agua pueden provocar deslizamientos y derrumbes, por lo que exhortó a mantener las medidas preventivas.

Copeco mantiene activa hasta las tres la tarde de este día la Alerta Amarilla para Ia línea costera del Golfo de Fonseca debido al oleaje de altura considerable y para el municipio de Alianza, Valle, por el posible aumento del nivel del río Goascorán.

También sumó Alerta Verde a los departamentos de Copán y Santa Bárbara, que, junto a Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz, Ocotepeque y el resto de Valle, estarán bajo este nivel de alerta.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la tormenta tropical Cristina se degradó a depresión tropical y continúa frente a las costas de El Salvador y Honduras,-generando lluvias, vientos racheados y alto oleaje en el Golfo de Fonseca, con precipitaciones que podrían provocar crecidas de ríos, quebradas y riachuelos, especialmente en el centro, oriente y noroccidente del país.