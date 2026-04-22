Copeco pide a la población tomar medidas ante lluvias y tener precaución por pavimento húmedo

Tegucigalpa – La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), advirtió este miércoles que las lluvias continuarán afectando varias regiones de Honduras durante las próximas horas, por lo que instó a la población a tomar medidas preventivas y extremar precauciones, especialmente en carreteras debido al pavimento húmedo.

En un boletín informativo emitido desde Tegucigalpa, la institución señaló que las condiciones climáticas estarán influenciadas por el ingreso de humedad proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico, lo que generará lluvias y lloviznas acompañadas de actividad eléctrica.

De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), las precipitaciones se concentrarán principalmente en regiones del suroccidente del país, afectando sectores de los departamentos de Ocotepeque, Lempira, Intibucá y La Paz.

Igualmente, se prevén lluvias aisladas en zonas montañosas de las regiones oriental, central y sur del territorio nacional. Las autoridades indicaron que la abundante nubosidad provocará un ambiente más fresco, especialmente en la zona suroccidental.

Para mañana jueves, Copeco informó que una vaguada en superficie incrementará la nubosidad, generando más lluvias, actividad eléctrica y un leve descenso en las temperaturas máximas en distintas regiones del país, incluyendo el oriente, centro, sur, occidente y suroccidente. En el norte, las precipitaciones se concentrarán principalmente en áreas montañosas del departamento de Atlántida.

Ante este panorama, la institución hizo un llamado a los conductores a manejar con precaución, reducir la velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos, debido a las condiciones resbaladizas de las carreteras.

También recomendó a la población asegurar techos, láminas y objetos que puedan ser desplazados por el viento o la lluvia, así como evitar refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas y buscar resguardo en lugares seguros. JS