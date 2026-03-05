Copeco pide a hondureños hidratarse y no usar ropa oscura para evitar golpes de calor

Tegucigalpa – El jefe de Alerta Temprana de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, (Copeco), Juan José Reyes, informó que Honduras enfrenta una temporada de altas temperaturas.

En ese orden, vertió una serie de recomendaciones como mantenerse hidratado todo el tiempo y evitar usar ropa oscura.

También pidió no dejar a niños dentro automóviles estacionados.

🌡️☀️ COPECO PREVIENE:



Lo anterior con el objetivo de evitar golpes de calor o perder vidas humanas, dijo.

Este jueves se registran temperaturas de 38 grados centígrados en el sur del país, pero la sensación térmica es mayor.

Este patrón se repetirá en los siguientes meses, por lo que las medidas preventivas deben ser permanentes.

Reyes exhortó a cumplir con todas las recomendaciones para salvar vidas.