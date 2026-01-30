Copeco mantiene alerta verde para siete departamentos por 72 horas

Tegucigalpa– La Secretaría Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco)mantuvo en Alerta Verde, por 72 horas más, a los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida, Colón, Cortés, Santa Bárbara, Yoro y Gracias a Dios, a partir de las 6:00 de la tarde de este jueves 29 de enero.

Copeco tomó la decisión debido a los daños registrados, la saturación de suelos, inundaciones en algunos sectores y la cercanía del ingreso de un nuevo frente frío al territorio nacional.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), los vientos del noreste continuarán transportando humedad, lo que generará lluvias y lloviznas débiles y dispersas en el norte, occidente y centro del país, además de temperaturas frescas por la mañana.

La institución recomendó a la población que vive en zonas vulnerables tomar medidas preventivas, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y asegurar techos y drenajes ante la presencia de vientos racheados.

Asimismo, sugirió a la Dirección de la Marina Mercante restringir la navegación de embarcaciones pequeñas y medianas en el Caribe hondureño debido al oleaje alterado. IR