Copeco mantiene Alerta Verde en Gracias a Dios por 24 horas más

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), extendió por 24 horas más la Alerta Verde para el departamento de Gracias a Dios, medida que permanecerá vigente a partir de las 3:00 de la tarde del viernes 17 de julio de 2026.

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), para este viernes y el sábado predominarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional. No obstante, el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe favorecerá la ocurrencia de lluvias y chubascos débiles aislados en el oriente y las zonas montañosas del norte del país.

Copeco informó que continuará el proceso de escorrentía en los ríos que desembocan en La Mosquitia, por lo que se espera que los niveles de agua disminuyan gradualmente durante las próximas 24 horas. Sin embargo, las autoridades mantienen la vigilancia debido a las afectaciones que las lluvias han provocado en esa región.

Como parte de las medidas preventivas, la institución recomendó a la población evitar cruzar ríos, quebradas o vados cuando presenten crecidas, mantener vigilancia permanente en las zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos, asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a seguir las instrucciones de los comités de emergencia y de los gobiernos locales, con el fin de prevenir incidentes y salvaguardar la vida de las personas mientras persisten las condiciones de riesgo en el departamento de Gracias a Dios. IR