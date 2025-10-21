Copeco mantiene Alerta Verde en 11 departamentos y Roja en el Distrito Central

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extendió la Alerta Roja para el municipio del Distrito Central, debido a las crecidas de los ríos y la saturación de los suelos, producto de la continuación de las lluvias.

De igual manera mantiene la Alerta Verde en los departamentos de: Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, Comayagua, La Paz, Valle, Choluteca, El Paraíso y el resto de Francisco Morazán. También se incluye a los municipios aledaños al río Ulúa.

Estas alertas están estables durante 24 horas, a partir de la 1:00 p.m. del martes 21 de octubre de 2025.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), se mantendrá la influencia de una vaguada en la zona norte del país, generando lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica, principalmente en el resto de la actividad eléctrica, principal cuña de alta presión favorecedora condiciones generalmente secas.

Recomendaciones de prevención:

A las personas, que viven a orillas de los ríos y en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos, deslizamientos y otro tipo de amenaza se les recomienda tomar las medidas preventivas necesarias, y de ser posible, evacuar hacia lugares seguros.

Evite cruzar vadear los ríos, quebradas o riachuelos que presentan crecidas como consecuencia de las lluvias constantes.

Ante la presencia de vientos rachados, asegure los techos de su vivienda, limpie canaletas, desagües, cunetas y tragantes de su entorno, y recoja la basura para evitar inundaciones.

Se solicita a la población extremar las precauciones ante la presencia de cunetas y tragantes que puedan generar fuertes corrientes debido a las lluvias constantes. (RO)