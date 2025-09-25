COPECO mantiene alerta verde en 10 departamentos y municipios aledaños al río Ulúa

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó este jueves que se mantiene en alerta verde a los departamentos de Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira e Intibucá, así como a varios municipios ubicados en las riberas del río Ulúa.

Entre las zonas incluidas en la medida se encuentran Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro; además del Ramal del Tigre en Tela, Atlántida. También se sumó el municipio de Alianza, en el departamento de Valle.

La alerta estará vigente por un periodo de 24 horas a partir de las 6:00 de la mañana de este jueves 25 de septiembre de 2025, según lo establecido por las autoridades de COPECO.

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), se prevén condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional. No obstante, se registrarán precipitaciones débiles y aisladas en el oriente, debido al transporte de humedad proveniente del mar Caribe.

Asimismo, se advirtió que la brisa del Pacífico podría ocasionar chubascos débiles y aislados en las zonas montañosas del sur y suroccidente del país al final de la tarde.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de los comités de emergencia locales.LB