Copeco mantiene Alerta Amarilla para la línea costera del Golfo de Fonseca y suma más departamentos a Alerta Verde

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene la Alerta Amarilla para la línea costera del Golfo de Fonseca debido al oleaje de altura considerable y para el municipio de Alianza, Valle, por el posible aumento del nivel del río Goascorán.

También sumó Alerta Verde a los departamentos de Copán y Santa Bárbara, que, junto a Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz, Ocotepeque y el resto de Valle, estarán bajo este nivel de alerta.

Ambos niveles de alerta estarán vigentes por un periodo de 24 horas a partir de las 3:00 de la tarde de hoy miércoles 10 de junio.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Honduras, la tormenta tropical Cristina se degradó a depresión tropical y continúa frente a las costas de El Salvador y Honduras, -generando lluvias, vientos racheados y alto oleaje en el Golfo de Fonseca, con precipitaciones que podrían provocar crecidas de ríos, quebradas y riachuelos, especialmente en el centro, oriente y noroccidente del país, mientras que el oleaje podría alcanzar hasta seis o siete pies de altura en el Golfo de Fonseca.

Recomendaciones de prevención:

• No cruzar ríos, quebradas o vados crecidos.

• Mantener vigilancia permanente en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos.

• Asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por el viento.

• Extremar precauciones en actividades marítimas y de pesca artesanal en el Golfo de Fonseca.

• Vigilar el comportamiento del mar durante la marea alta que hoy será entre las 10 y las 12 de la noche de hoy miércoles.

• Restringir la navegación de embarcaciones de pequeño y mediano calado.

• Mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales de Copeco y de las autoridades locales.