COPECO mantiene alerta amarilla en ocho departamentos y extiende alerta verde a tres más por lluvias

Tegucigalpa- La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), informó este lunes que se mantiene en alerta amarilla a los departamentos de Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira, Cortés, Intibucá, Valle y Choluteca, así como a los municipios aledaños al río Ulúa: El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro, hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida.

De igual forma, se decretó alerta verde por 24 horas para los departamentos de La Paz, Comayagua y Francisco Morazán, a partir de las 6:00 de la mañana de este lunes 22 de septiembre de 2025.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), una vaguada en superficie continúa generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional. Los mayores acumulados de agua se están registrando en las regiones Oriente, Occidente, Centro y Sur del país.

Recomendaciones de prevención

COPECO solicitó a las autoridades municipales, CODEM y CODELES mantener constante observación de posibles amenazas que pongan en riesgo a la población, en especial a quienes residen en zonas vulnerables a inundaciones, deslizamientos, derrumbes y hundimientos.

Asimismo, recomendó: Evitar cruzar ríos, vados y quebradas crecidas.

Además, realizar labores de aseguramiento de techos, limpieza de cunetas, tragantes y desagües para prevenir inundaciones urbanas repentinas.

A la Dirección Nacional de la Marina Mercante y Capitanías de Puerto, restringir la navegación de embarcaciones de mediano y pequeño calado.

Finalmente, las autoridades de gestión de riesgos llaman a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de COPECO y atender de manera responsable las medidas preventivas para evitar tragedias.LB