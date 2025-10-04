Copeco mantiene Alerta Amarilla en municipios cercanos al río Ulúa y Alerta Verde en diez departamentos

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene en Alerta Amarilla a los municipios aledaños al río Ulúa: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro, hasta El Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida; y al municipio de Alianza, en el departamento de Valle.

Asimismo, se extiende la Alerta Verde para Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Valle y Choluteca, así como para los municipios de La Lima y Choloma, en el departamento de Cortés, por un período de 48 horas a partir de la 1:00 p.m. del sábado 04 de octubre de 2025.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), durante hoy sábado, producto de la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico, se estará generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos dispersos, de débiles a moderados, con tormentas eléctricas en la mayor parte del país, con mayor intensidad sobre las regiones suroccidente, sur y áreas del centro.

En horas de la noche de hoy sábado y durante el día domingo, se espera el ingreso y desplazamiento de una onda tropical, manteniendo condiciones inestables que continuarán produciendo precipitaciones de moderadas a fuertes durante la tarde y noche del domingo, alcanzando los mayores acumulados en áreas del centro, sur y occidente.

Recomendaciones de prevención:

A las autoridades de municipios, Comité de Emergencia Municipal (Codem) y Comités de Emergencia Locales (Codeles), se les solicita mantener constante observación de cualquier amenaza que pudiere perjudicar a la población, especialmente a los pobladores que residen en zonas vulnerables.

A las personas que viven cerca de los ríos y en zonas propensas a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos e inundaciones, se les pide tomar medidas preventivas. Evitar cruzar vados, ríos y quebradas crecidas como consecuencia de las lluvias.

Continuar con las labores de aseguramiento de techos y limpieza de cunetas, tragantes y desagües para prevenir inundaciones urbanas repentinas. (RO)