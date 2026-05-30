Copeco insta a la población a extremar precauciones ante pronóstico de lluvias, fuertes vientos y actividad eléctrica

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), a través del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), emitió la tarde de este sábado un boletín informativo en el que hace un llamado urgente a la ciudadanía para mantener medidas de prevención ante el pronóstico de condiciones meteorológicas adversas en gran parte del territorio hondureño.

De acuerdo con el informe oficial, la interacción de una vaguada en superficie combinada con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico estará generando lluvias y chubascos de variada intensidad, acompañados de actividad eléctrica.

Las autoridades detallaron que el impacto del fenómeno se distribuirá de la siguiente manera:

Zonas Occidental, Central y Sur: Se esperan lluvias y chubascos de moderados a dispersos con fuerte actividad eléctrica.

Zonas Oriental y Norte: Se prevén chubascos débiles a moderados de carácter aislado, presentándose principalmente durante la tarde y la noche. JS