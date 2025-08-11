COPECO informa que monitorea sistemas ciclónicos en el Pacífico

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó que, en el marco de la actual temporada ciclónica en el océano Pacífico, se mantienen en observación dos sistemas tropicales que no representan amenaza para el territorio nacional.

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el primero de ellos es el huracán Henriette, ubicado a 845 kilómetros al norte de Honolulu, Hawái, con un desplazamiento hacia el noroeste.

El segundo sistema es el ciclón pos-tropical Ivo, localizado a 990 kilómetros al oeste del extremo sur de Baja California, México, moviéndose hacia el oeste-noroeste.

Las autoridades aseguraron que ninguno de estos fenómenos presenta peligro para Honduras; sin embargo, se mantiene el monitoreo y vigilancia permanente de su evolución, a fin de prevenir cualquier eventualidad que pueda surgir. Para este lunes el tiempo en el territorio nacional es estable con temperaturas cálidas, cielos despejados, continúa la presencia del polvo del Sahara en concentraciones de 35 microgramos por metro cúbico.LB