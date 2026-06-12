Copeco informa de olas de seis pies y advierte que son una “amenaza a la población”

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), informó que durante la tarde de este viernes se registraron olas de casi pies de altura en el norte del departamento de Islas de la Bahía.

En ese orden, la dependencia advirtió que este oleaje es “una amenaza a la población”.

En ese contexto, Copeco advirtió de oleaje alterado durante las próximas horas en el litoral Caribe e Islas de la Bahía.

COPECO advierte oleaje alterado durante las próximas horas en litoral Caribe e Islas de la Bahía 📍



🚨 *Olas de casi 6 pies al norte de Islas de la Bahía y de* 2 a 4 pies cerca de la costa, se registran en este momento. Esto representa una amenaza a la población, por lo que es… pic.twitter.com/b7mrLEVMRO — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) June 12, 2026

”Olas de casi seis pies al norte de Islas de la Bahía y de dos a cuatro pies cerca de la costa, se registran en este momento. Esto representa una amenaza a la población, por lo que es importante mantener monitoreo durante las próximas 48 horas”, indicó Copeco en sus redes sociales.

Este oleaje sigue siendo producto del viento sostenido que tenemos del este y del sureste en dirección a la península de Yucatán., explicó.

Cabe señalar, que Copeco extendió por un período de 24 horas la Alerta Verde en el departamento de Islas de la Bahía y la línea costera del litoral Caribe.

Copeco recomendó a la población que vigile el comportamiento del mar durante la marea alta y extremar precauciones en actividades marítimas y de pesca artesanal en el Caribe. (RO)