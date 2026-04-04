Copeco informa 16 personas muertas por ahogamiento en Semana Santa

Tegucigalpa – El último recuento de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), a las 12.00 de la mediodía de este Sábado de Gloria, confirma el deceso de 16 personas por sumersión en playas, ríos y balnearios en esta Semana Santa.

El reporte oficial da cuenta de 16 muertos por ahogamiento y dos en accidente de tránsito.

Además, se registran 22 accidentes viales -17 colisión y 5 volcamientos- con el saldo de 42 heridos.

Asimismo, se realizó el rescate de 108 personas en varias acciones de los cuerpos de socorro.

La institución hondureña hizo un llamado a los miles de viajeros que el sábado comenzarán a regresar a sus lugares de origen a que conduzcan con precaución y guarden todas las medidas de prevención para evitar más accidentes y muertes durante la Semana Santa.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte comenzará este sábado a dirigir las caravanas de retorno de los turistas que viajaron a diferentes sitios de recreación durante el asueto de la Semana Santa.

El operativo para evitar accidentes durante el regreso de los turistas concluirá el domingo.

Más de dos millones de veraneantes se movilizarán en Honduras durante la Semana Santa, entre nacionales y extranjeros, según lo que prevén las autoridades de turismo. JS