Copeco extiende por 24 horas más las actuales alertas a causa de masa de aire frío

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extendió la Alerta Roja para los departamentos de Atlántida y Colón, asimismo para los municipios de Omoa, Puerto Cortés y Choloma, en el departamento de Cortés.

También amplió la Alerta Amarilla para los siguientes departamentos: Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Yoro, el resto de Cortés y la franja costera de Gracias a Dios por fuertes lluvias y alto oleaje.

En ese sentido, también dejó en Alerta Verde a: Copán, Olancho y el resto de Gracias a Dios.

Estos niveles de alertamiento tendrán una duración de 24 horas, a partir de las 6:00 p.m. del miércoles 12 de noviembre de 2025.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), continúa la influencia de la masa de aire frío sobre el territorio nacional, generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos de moderados a fuertes e intermitentes en el norte; lluvias y lloviznas débiles en el resto del país, excepto en el sur y suroccidente, así como descenso de la temperatura ambiente y vientos racheados.

También se advierte de alto oleaje en el Caribe, de 3 a 5 pies, con máximos de 7 durante el período.

Recomendaciones de prevención:

• A las personas que viven a orillas de los ríos y en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos, inundaciones u otro tipo de amenazas, se les recomienda tomar las medidas preventivas necesarias y, de ser posible, evacuar hacia lugares seguros.

• Evite cruzar vados, ríos, quebradas o riachuelos que presenten crecidas como consecuencia de las lluvias.

Ante la presencia de vientos racheados, asegure los techos de su vivienda, limpie canaletas, desagües, cunetas y tragantes de su entorno, y recoja la basura para evitar inundaciones.

Se pide a la Dirección de la Marina Mercante, que mediante sus protocolos, restrinja la navegación de embarcaciones de pequeño y mediano calado, en el Caribe, por alto oleaje.

Ante las bajas temperaturas provocadas por el frente frío que afecta al país, Copeco recomendó abrigarse adecuadamente, proteger especialmente a niños y adultos mayores. (RO)