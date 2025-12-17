Copeco extiende por 24 horas Alerta Verde para seis departamentos

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), extendió la Alerta Verde para los siguientes departamentos: Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida y Colón, por lluvias que continuarán en las próximas horas, producto de una masa de aire frío en el país.

Este nivel de alerta entra en vigencia por 24 horas, a partir de las 7:00 p.m. del martes 16 de diciembre, indicó la dependencia estatal.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), continuará la influencia de la masa de aire frío sobre el país, la que producirá viento fresco del noreste y nubosidad, generando lluvias y chubascos de moderada intensidad en las regiones del norte y noroccidente, mientras que se registrarán precipitaciones débiles sobre el occidente, centro y oriente, con mayores acumulados en sectores montañosos. Asimismo, se mantendrá un descenso en la temperatura ambiente.

Recomendaciones de prevención:

• A las personas que viven a orillas de los ríos y en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos, inundaciones y otro tipo de amenazas, se les recomienda tomar las medidas preventivas necesarias y, de ser posible, evacuar hacia lugares seguros.

• Evite cruzar vados, ríos, quebradas o riachuelos que presenten crecidas como consecuencia de las lluvias.

• Ante la presencia de vientos racheados, asegure los techos de su vivienda, limpie canaletas, desagües, cunetas y tragantes de su entorno, y recoja la basura para evitar inundaciones. (RO)