Copeco extiende Alerta Roja para el Distrito Central y deja en Amarilla a siete departamentos

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extendió la Alerta Roja para el municipio del Distrito Central, en el departamento de Francisco Morazán, debido al alto grado de saturación de suelos, daños y continuidad de las lluvias.

En ese sentido, también amplió la Alerta Amarilla para los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Valle, Choluteca y el resto de Francisco Morazán, e incluye los municipios aledaños al río Ulúa.

Asimismo quedan en Alerta Verde los departamentos de Copán, Santa Bárbara, El Paraíso y Comayagua.

Estas alertas están vigentes por un período de 24 horas, a partir de las 12:00 del mediodía del lunes 20 de octubre de 2025.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), el desplazamiento de una onda tropical y el socorro eléctrico tropical dejará convergencias de nubosidad y chubascos de débiles a moderados y orientados. Dispersos sobre el país, con mayores acumulados para el sur, sureste y oriente.

Recomendaciones de prevención:

A las personas, que viven a orillas de los ríos y en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos, deslizamientos y otro tipo de amenaza se les recomienda tomar las medidas preventivas necesarias, y de ser posible, evacuar hacia lugares seguros.

Evite cruzar vadear los ríos, quebradas o riachuelos que presentan crecidas como consecuencia de las lluvias constantes.

Ante la presencia de vientos rachados, asegure los techos de su vivienda, limpie canaletas, desagües, cunetas y tragantes de su entorno, y recoja la basura para evitar inundaciones.

Se solicita a la población extremar las precauciones ante la presencia de cunetas y tragantes que puedan generar fuertes corrientes debido a las lluvias constantes. (RO)